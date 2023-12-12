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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023, 09:21 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023, 10:07

Çorum'da 78 yaşındaki kadının evini kundakladılar

Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki N.E.'ye ait müstakil bir ev kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklanarak ateşe verildi. Evden yükselen dumanları göaren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alınırken, 78 yaşındaki N.E.’nin olay esnasında kızının evinde olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kundaklama olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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