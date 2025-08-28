Çorum Sungurlu’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı! O anlar kamerada
Çorum’un Sungurlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA SUNGURLU'DA MEYDANA GELDİ
Çorum'un Sungurlu ilçesinde Çorum-Ankara kara yolu Taşköprü kavşağında Mustafa E. idaresindeki 06 EAF 42 plakalı otomobil, Serdar B'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Serdar B., sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.