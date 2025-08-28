Tekirdağ Malkara’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Çorum Sungurlu’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı! O anlar kamerada

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Serdar B., sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.