Çorum Alaca’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Büyükhırka mevkii Evci köyü yol ayrımında yaşandı. Yabancı uyruklu Cemal M. (20) yönetimindeki 19 AFE 230 plakalı minibüs ile Şahin C. (48) idaresindeki 19 AFG 744 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan yolculardan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.