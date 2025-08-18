PODCAST CANLI YAYIN

Çorum Alaca'da kaza: Araç alev aldı

Çorum'un Alaca ilçesinde kaldırıma çıkarak ağaca çarpan otomobil alev aldı, sürücü yaralandı. Olay anı vatandaşlar tarafından görüldü.

KAZA NASIL OLDU?
Alaca ilçesi Çorum Caddesi'nde meydana gelen kazada, Fatih K. yönetimindeki 19 AAT 481 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yanmaya başladı, sürücü yaralandı.

MÜDAHALE VE KURTARMA ÇALIŞMALARI
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Alaca Devlet Hastanesine kaldırdı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Otomobilde çıkan yangın, Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı, olayın nedenleri araştırılıyor.

