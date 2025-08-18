Çorum Alaca'da kaza: Araç alev aldı

KAZA NASIL OLDU?

Alaca ilçesi Çorum Caddesi'nde meydana gelen kazada, Fatih K. yönetimindeki 19 AAT 481 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yanmaya başladı, sürücü yaralandı.

MÜDAHALE VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Alaca Devlet Hastanesine kaldırdı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Otomobilde çıkan yangın, Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı, olayın nedenleri araştırılıyor.