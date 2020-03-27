Corona virüs nedeniyle karantinaya alınan Rize Kendirli Belediye Başkanı ölü ve vaka sayısını açıkladı

Türkiye'de Corona virüs salgınının engellenmesi için alınan tedbirler sürerken, Rize'de merkeze bağlı Kendirli Beldesi ve belde ile yakın temasta olan 4 köy karantina altına alındı. Bir bölgenin karantina altına alınması tedbiri Türkiye'de ilk kez uygulandı. Kendirli Belediye Başkanı Alaattin Serdar, “Karantinaya alınmış olması vakanın tespit edilememiş olmasından dolayı olmuştur. Yoksa büyük vakaların var olduğundan dolayı değildir” Bir tane ölümcül vaka oldu. Üç tane de hastanede yatan hastamız var.” açıklamasında bulundu. İşte Kendirli Belediye Başkanı Alaattin Serdar'ın açıklamaları...
Corona virüs nedeniyle karantinaya alınan Rize Kendirli Belediye Başkanı ölü ve vaka sayısını açıkladı27.03.2020 19:14
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