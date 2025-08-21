Çorlu’da site bahçesinde dehşet: Kadın eşini bıçakladı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tartıştığı eşini site bahçesinde bıçaklayan kadın gözaltına alınırken, yaralı adam kanlar içinde hastaneye kaldırıldı.
SİTE BAHÇESİNDE TARTIŞMA ÇIKTI
Olay, sabah saatlerinde Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi Sancak 1. Sokak üzerindeki bir sitenin bahçesinde yaşandı. H.A. isimli kadın, ailevi sorunlar yaşadığı eşi U.A. ile bahçede karşılaştı.
SİNİRLERİNE HAKİM OLAMAYINCA BIÇAKLADI
Kısa sürede tartışmaya dönüşen olayda sinirlerine hakim olamayan H.A., yanında bulunan bıçakla eşine saldırdı. U.A. karın ve koluna aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığıldı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. U.A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
KADIN GÖZALTINA ALINDI
Eşini bıçaklayan H.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.