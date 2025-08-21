Çorlu’da site bahçesinde dehşet: Kadın eşini bıçakladı

SİTE BAHÇESİNDE TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, sabah saatlerinde Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi Sancak 1. Sokak üzerindeki bir sitenin bahçesinde yaşandı. H.A. isimli kadın, ailevi sorunlar yaşadığı eşi U.A. ile bahçede karşılaştı.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMAYINCA BIÇAKLADI

Kısa sürede tartışmaya dönüşen olayda sinirlerine hakim olamayan H.A., yanında bulunan bıçakla eşine saldırdı. U.A. karın ve koluna aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığıldı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. U.A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Eşini bıçaklayan H.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.