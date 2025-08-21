PODCAST CANLI YAYIN

Çorlu’da site bahçesinde dehşet: Kadın eşini bıçakladı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tartıştığı eşini site bahçesinde bıçaklayan kadın gözaltına alınırken, yaralı adam kanlar içinde hastaneye kaldırıldı.

SİTE BAHÇESİNDE TARTIŞMA ÇIKTI
Olay, sabah saatlerinde Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi Sancak 1. Sokak üzerindeki bir sitenin bahçesinde yaşandı. H.A. isimli kadın, ailevi sorunlar yaşadığı eşi U.A. ile bahçede karşılaştı.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMAYINCA BIÇAKLADI
Kısa sürede tartışmaya dönüşen olayda sinirlerine hakim olamayan H.A., yanında bulunan bıçakla eşine saldırdı. U.A. karın ve koluna aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığıldı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. U.A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KADIN GÖZALTINA ALINDI
Eşini bıçaklayan H.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bunlar da Var

İznik Gölü’nde oyun faciaya döndü: 6 yaşındaki Ali Eymen boğuldu
İznik Gölü’nde oyun faciaya döndü: 6 yaşındaki Ali Eymen boğuldu
Yer: Aksaray! Aracını adeta tanka çevirdi polis trafikten men edip ehliyete el koydu
Yer: Aksaray! Aracını adeta tanka çevirdi polis trafikten men edip ehliyete el koydu
Icardi'nin o görüntüleri sosyal medyayı salladı! Taraftara kafa mı attı? | VİDEO
Icardi'nin o görüntüleri sosyal medyayı salladı! Taraftara kafa mı attı? | VİDEO
ABD Ordusunda yeni trend: Kadın askerler TikTok akımında
ABD Ordusunda yeni trend: Kadın askerler TikTok akımında

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle