Çorlu’da silahlı saldırı kamerada: Dolandırıldığını iddia etti arkadaşını vurdu
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir kişi, kendisini dolandırdığını iddia ettiği arkadaşını site bahçesinde tabancayla bacağından vurdu. O anlara ait görüntüler ortaya çıkarken, saldırganın 3 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.
DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ, SİLAHA SARILDI
Olay, geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre M.A., kendisini dolandırdığını öne sürdüğü arkadaşı F.Ö.'yü evine doğru yürürken gördü.
TABANCAYLA ATEŞ ETTİ
İkili arasında yaşanan tartışma sırasında M.A., yanında bulunan tabancayla F.Ö.'ye ateş açtı. İsabet eden kurşunla F.Ö. bacağından yaralandı.
SİLAH VE SALDIRGAN YAKALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayda kullanılan tabanca polis tarafından muhafaza altına alındı.
3 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Gözaltına alınan M.A.'nın yapılan kontrollerinde 3 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlendi.
Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.