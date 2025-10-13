PODCAST CANLI YAYIN
Çorlu’da silahlı saldırı kamerada: Dolandırıldığını iddia etti arkadaşını vurdu

Çorlu’da silahlı saldırı kamerada: Dolandırıldığını iddia etti arkadaşını vurdu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir kişi, kendisini dolandırdığını iddia ettiği arkadaşını site bahçesinde tabancayla bacağından vurdu. O anlara ait görüntüler ortaya çıkarken, saldırganın 3 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ, SİLAHA SARILDI
Olay, geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre M.A., kendisini dolandırdığını öne sürdüğü arkadaşı F.Ö.'yü evine doğru yürürken gördü.

TABANCAYLA ATEŞ ETTİ
İkili arasında yaşanan tartışma sırasında M.A., yanında bulunan tabancayla F.Ö.'ye ateş açtı. İsabet eden kurşunla F.Ö. bacağından yaralandı.

SİLAH VE SALDIRGAN YAKALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayda kullanılan tabanca polis tarafından muhafaza altına alındı.

3 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Gözaltına alınan M.A.'nın yapılan kontrollerinde 3 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlendi.
Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Bunlar da Var

İZLE | Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı
İZLE | Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı
Beyoğlu’nda tünelde mahsur kalmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı
Beyoğlu’nda tünelde mahsur kalmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı
Esir takası öncesi şok görüntüler! İsrail hukuku bir kez daha çiğnedi: İşte o anlar
Esir takası öncesi şok görüntüler! İsrail hukuku bir kez daha çiğnedi: İşte o anlar
ALTAY tankları için düğmeye basıldı: İlk teslimatların yapılacağı tarih belli oldu!
ALTAY tankları için düğmeye basıldı: İlk teslimatların yapılacağı tarih belli oldu!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle