Haberler Yaşam Videoları Çorlu’da odun almak için çıktı, köpeklerin saldırısına uğradı

Çorlu’da odun almak için çıktı, köpeklerin saldırısına uğradı

Çorlu’da odun almak için çıktı, köpeklerin saldırısına uğradı
30.01.2022 09:14

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:10
Müge Anlı'nın o sözlerini...
Ana Sayfa 02:06
CHP'li Seyit Torun’dan...
Ana Sayfa 01:07
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 01:25
70 yaşındaki adam 39 kadın...
Ana Sayfa 02:35
Beşiktaş'ta yangın! Yaşlı adam...
Ana Sayfa 00:32
Demet Özdemir fermuarını açıp...
Ana Sayfa 00:46
Alişan ‘En güzel kayınvalide...
Ana Sayfa 10:08
Adalet Bakanlığı devir teslim...
Ana Sayfa 02:20
Toplumun ahlakını bozan...
Ana Sayfa 00:40
Ece Erken'in kocası Şafak...
Ana Sayfa 00:51
Ece Erken'in kocası Şafak...
Ana Sayfa 03:23
Giresun'da toplu açılışlar!...

Tekirdağ Çorlu’da bir işyerinin bahçe kapısının açıldığı sırada yola fırlayan köpekler, yoldan geçen bir kişiye saldırdı. Sağ bacağından yaralanan adam, hastaneye kaldırıldı. Şeyh Sinan Mahallesi Abdi İpekçi Sokak üzerindeki marangozdan odun almak isteyen Ramazan Karan, bir işyerinin bahçe kapısının açıldığı sırada yola fırlayan köpeklerin saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran Karan, iki köpeğin saldırısından kendini savunmak istese de ısırılmaktan kurtulamadı. Sağ bacağından yaralanan adam, polisi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri yapılan incelemede saldıran köpeğin aşılama süresinin geçtiğini belirledi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA