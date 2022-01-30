Çorlu’da odun almak için çıktı, köpeklerin saldırısına uğradı

Tekirdağ Çorlu’da bir işyerinin bahçe kapısının açıldığı sırada yola fırlayan köpekler, yoldan geçen bir kişiye saldırdı. Sağ bacağından yaralanan adam, hastaneye kaldırıldı. Şeyh Sinan Mahallesi Abdi İpekçi Sokak üzerindeki marangozdan odun almak isteyen Ramazan Karan, bir işyerinin bahçe kapısının açıldığı sırada yola fırlayan köpeklerin saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran Karan, iki köpeğin saldırısından kendini savunmak istese de ısırılmaktan kurtulamadı. Sağ bacağından yaralanan adam, polisi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri yapılan incelemede saldıran köpeğin aşılama süresinin geçtiğini belirledi.