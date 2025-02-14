Çorlu’da halk otobüsünde ani fren: 3 yolcu yaralandı

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 18:59 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 18:59

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde duraklayan araca çarpmamak için ani fren yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi şehir içi halk otobüsünde dengesini kaybeden 3 yolcu yaralandı. Olay, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi Orion mevkiinde meydana geldi. Eski Şifa yönüne seyreden N.K. idaresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi halk otobüsünün, bir aracın duraklaması nedeniyle sürücüsü aniden frene bastı. Otobüste yolcu olarak bulunan Ü.Ö., İ.A. ve Ş.A. dengesini kaybederek düşüp yaralandı. Yaralı kadın yolcular, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.