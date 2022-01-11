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Çorlu’da görünmez kaza o anlar kamerada

Çorlu’da görünmez kaza o anlar kamerada
11.01.2022 14:12

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Tekirdağ Çorlu’da geri hareket eden kamyonetin çarptığı motosikletli kurye yaralandı. Kaza anı ise kameraya yansıdı. Kaza, Reşadiye Mahallesi Site Özer Sokak üzeri Atatürk Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şinasi Kurşun Caddesi istikametine geri hareket eden Mehmet A. yönetimindeki kamyonet, kurye Ali T’nin üzerinde beklediği motosiklete çarptı. Çarpışma sonrası motosikletten fırlayan genç sürücü, kahvehanenin önüne yuvarlandı. Yaralanan motosikletli Ali T. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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