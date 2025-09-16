Çorlu’da feci kaza: İki otomobilin arasında kalan motosiklet kağıt gibi ezildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin arasında kalan elektrikli motosiklet sürüklendi, kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Salih Omurtak Caddesi Park Kafe önünde meydana geldi. Eski itfaiye ışıklar istikametine seyreden Aydın A. yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden geçen vatandaşa yol vermek için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen Cengiz B. idaresindeki otomobil, önünde ilerleyen Erol E.'nin kullandığı elektrikli motosiklete ve ardından da yayaya yol veren araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle elektrikli motosiklet otomobile saplanıp sürüklendi ve kağıt gibi ezildi. Kazada motosiklet sürücüsü Erol E. ile arkasında yolcu olarak bulunan Yalçın G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

"Epey sürüklendik"

Kaza anını anlatan yaralı motosiklet sürücüsü Erol E., "Ben bu tarafa doğru ilerliyordum ve birden çarparak beni sürükledi. Sonra öndeki arabaya çarptık. Ama epey bir sürüklendik. Ben de yaralıyım hastaneye gideceğim, arkadaşımın da belinde ve ayağında sıkıntısı var. Çok şükür ucuz atlattık" dedi.