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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024, 10:57 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024, 11:02

Çorlu'da bıçaklı kavga: Ağabeyini sokak ortasında 6 yerinden bıçakladı

Olay, Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzeri bankalar mevkiinde meydana geldi. Aile içi yaşanan kavganın ardından öfkelenen A.O., sokak üzerinde karşılaştığı ağabeyi F.O.’ya saldırdı. Göğüs bölgesine gelen 6 bıçak darbesiyle yere yığılan F.O., vatandaşların yardımıyla kahvehaneye götürüldü. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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