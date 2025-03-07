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Çorlu’da balkon faciası: 84 yaşındaki adam hayatını kaybetti!
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Çorlu’da balkon faciası: 84 yaşındaki adam hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 17:37 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 17:37

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 84 yaşındaki Sami Karakaya, apartmanın 5. katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ Çorlu'da apartmanın 5. katındaki ikamet balkonundan düşen 84 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Sami Karakaya (84), henüz bilinmeyen bir nedenle 5. katta oturduğu ikametin balkonundan bahçe zeminine düştü.

Fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Sami Karakaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından Karakaya'nın cenazesi, otopsiye sevk edildi.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

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