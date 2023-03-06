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Çorlu'da ayağına demir profil devrilen işçi yaralandı

Çorlu'da ayağına demir profil devrilen işçi yaralandı
06.03.2023 19:58

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Tekirdağ Çorlu’daki bir sanayi sitesinde çalıştığı esnada ayağına demir profil devrilen işçi yaralandı. Olay, gündüz saatlerinde Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı mevkiindeki sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Kaynak işi yaptığı sırada demir profil bacağına düşen T.A. isimli işçi yaralandı. Yardımına koşan mesai arkadaşları tarafından ambulans çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı işçi T.A. tedavi altına alındı. T.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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