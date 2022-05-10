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Çorlu'da alkollü sürücü ağaca çarptı! İki kardeşi ölüm ayırdı

Çorlu'da alkollü sürücü ağaca çarptı! İki kardeşi ölüm ayırdı
10.05.2022 08:55

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Tekirdağ Çorlu’da alkollü sürücünün kullandığı panelvan minibüs, ağaca çarptı. Kazada sürücü ağabey yaralanırken, kardeşi hayatını kaybetti. Kaza, gece yarısı Çobançeşme Mahallesi’ndeki Pazartesi pazarının kurulduğu Güldalı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Havuzlar Mahallesi istikametinden Bülent Ecevit Bulvarı istikametine seyreden C.H. idaresindeki panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçta, sürücü C.H. ve yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Cenk Hoşgeçin (22) yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Cenk Hoşgeçin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü C.H.’nin yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi.

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