Çocukluk arkadaşını bıçaklayan eski gazeteci Ersin Kalkan'a dava: 18 yıla kadar hapsi isteniyor

10.07.2020 10:32

Fatih'te aralarında husumet bulunan çocuklık arkadaşı Berattin Çümen’i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan eski gazeteci Ersin Kalkan hakkında hakkında "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte Sabah'tan Dilek Yaman'nın özel haberinin detayları...

Fatih'te aralarında husumet bulunan çocuklık arkadaşı Berattin Çümen'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan eski gazeteci Ersin Kalkan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılıkça, Kalkan hakkında "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ersin Kalkan ile Berattin Çümen arasında eskiye dayalı husumet olduğu belirtildi. Olayın gerçekleştiği 14 Nisan 2020 tarihinde şahısların karşılaştıkları, Berattin Çümen'in, Ersin Kalkan'ın arkasından yaklaştığı ve üzerine hamle yaparak Kalkan'ın yüzüne tokat attığı ve hakaret ettiği öne sürüldü.



BIÇAĞI BOĞAZINA SAPLADI

İkili arasında tartışma yaşandığı çevredeki vatandaşlar tarafından ayırılmaya çalışıldığı sırada Ersin Kalkan'ın yanında bulunan bıçağı Çümen'in boğazına sapladığı, hastaneye kaldırılan Berattin Çümen'in hayatını kaybettiği anlatıldı. Ersin Kalkan savunmasında hayatını kaybeden Berattin Çümen'in, kendisine iki kere yumruk attığını ve hakaret ettiğini belirterek "Mahalledeki gençlerden Umut isimli şahıs bizi ayırdı. Ölen şahıs, Umut'u yere fırlattı. Kaçtığım esnada maktul yakama yapıştı. Boğazımı sıktı. Ben de can havliyle nefessiz kalınca ellerini çözmeye çalıştım. Başaramadım. Cebimdeki çakıyı Çümen'in boğazımdaki eline doğru saplamaya çalıştım. Ansızın elini kaldırınca o boşluktan boğazına denk geldi" dedi.

18 YIL İSTENİYOR

Ersin Kalkan, ölenin kolunu yukarıya kaldırması nedeniyle bıçağın boğazına geldiği yönündeki savunmasına yönelik iddianamede, şüpheli Kalkan'a ait hastane raporunda boğazında herhangi bir yaralanma ve ekimozun tespit edilemediğinden eyleminin meşru savunma kapsamına girmediği de kaydedildi. İddianamede, olayda hayatını kaybeden Berattin Çümen'in Kalkan'a saldırmış olması nedeniyle Ersin Kalkan lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektiği belirtildi. Şüpheli Ersin Kalkan'ın maktülden kaynaklanan haksız davranışın oluşturduğu eylemin etkisi altında kalarak kasten öldürme suçunu işlediği ifade edilerek 12 yılan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılaması istendi. İddianame kabul edilirse şüpheli Ersin Kalkan, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.







DİLEK YAMAN / SABAH