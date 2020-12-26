Çıplak katalog çetesi çökertildi! Fuhşa zorladıkları kadınları ölüm tehdidi ve tecavüz ederek pazarladılar! Konya'da çoğunluğu yabancı uyruklu olan kadınlara, kiralanan apart dairelerde para karşılığı fuhuş yaptırıldığını tespit eden polis 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Fuhşa zorlanan 1'i Türk 11'i Özbek toplam 12 kadın kurtarıldı. Fuhşa zorlanan kadınlar ifadelerinde şüphelilerin kafalarına silah dayayıp, ölümle tehdit ettiğini, kendilerini fuhşa zorladıklarını, zaman zaman tecavüz ettiklerini söylediler. Şüphelilerin kendilerini arayan müşterilere kadınların fotoğraflarının bulunduğu katalog gönderdiği de öğrenildi. Müşterilerin kadını seçtikten sonra pazarlık yaptığı ve parayı şüphelilere teslim ettiği öğrenildi.

on dakika haberine göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin fuhuş operasyonu düzenledi. 2,5 aylık takibin sonunda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 12 kadına ölüm tehdidi ile zorla fuhuş yaptırdığı öğrenilen 5 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Konya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yabancı uyruklu kadınlara kiraladıkları dairelerde fuhuş yaptıran şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Polis, sürdürdüğü 2,5 aylık takibin ardından belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, Tahir A. (40), Osman A. (40), Deniz U. (41), Recep Ö. (29) ve Özbekistan uyruklu Shakhnoza I'yı (24) gözaltına aldı. Fuhşa zorlanan 1'i Türk, 11'i Özbekistan vatandaşı olan 12 kadın ise şebekenin elinden kurtarıldı.

Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fuhşa zorlanan kadınların emniyette verdikleri ifadede, fuhuş yapmaları için ölümle tehdit edildiklerini söyledikleri öğrenildi.

Öte yandan zanlıların, kendilerini arayan müşterilere kadınların fotoğraflarının bulunduğu katalog gönderdiği, polis baskını olma ihtimaline karşın ise polise bir şey anlatmamaları konusunda müşterileri tehdit ettikleri ve müşterilerle irtibat kurarken takma isimler kullandıkları belirlendi.

Zanlılardan Özbekistan uyruklu Shakhnoza I'nın özellikle kendi ülke vatandaşı olan kadınları seçerek onlara iş vaadinde bulunduğu, bu kadınları kendisine borçlandırarak pasaportlarını elinden aldığı bilgisine de ulaşıldı.

Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahir A, Osman A, Deniz U, Recep Ö. ve Shakhnoza I çıkarıldıkları hakimlikçe "fuhşa teşvik", "aracılık", "yer temini ve zorlama", "cinsel saldırı", "tehdit" ve "uyuşturucu kullanma" suçlamalarıyla tutuklandı.