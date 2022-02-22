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Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz! Kadınlar yaşadıklarını anlattı: Ruhsal zorlamayla 3-4 kez cinsel birliktelik yaşadık

Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz! Kadınlar yaşadıklarını anlattı: Ruhsal zorlamayla 3-4 kez cinsel birliktelik yaşadık
22.02.2022 12:00

OTOMATİK OYNAT

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Kendisini 'bio enerji uzmanı' ve 'yaşam koçu' olarak tanıtan ve 'cin çıkarma' bahanesiyle mağdur kadınlarla zorla cinsel ilişkiye giren Bahadır Koyuncu hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Mağdur kadınların ifadeleri dikkat çekti. Dilar İ. ifadesinde "Bana 3 parça kağıt gösterdi. 'Cinlerim sağ tarafa, sol tarafa arkasına önüne geçin' dedi. Bana babamın muska yaptırdığını söyleyerek, 'Benimle cinsel ilişkiye girmen gerekiyor' dedi. 3-4 kez ruhsal zorlama ile cinsel birliktelik yaşadık. İfşa videolarımı aileme göndereceği tehdidinde bulundu" dedi. Özlem D. ise "İç çamaşırı ile kalmanız gerek' dedi. Sanki yedirip içirdiklerinin etkisiyle karşı koyamadım. Benden parça parça 4 - 5 bin lira aldı" diye konuştu.

Yaşam Videoları

Muğla Fethiye'de, kendisini 'din âlimi' olarak tanıtan Bahadır Koyuncu'nun, yardım almak için gelen kadınları 'cin çıkarma' bahanesiyle taciz edip cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilmişti. Geçen yıl 22 Eylül'de gözaltına alınan Bahadır Koyuncu'nun dizüstü bilgisayarında, cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen kadınların görüntüleri tespit edilmişti. Koyuncunun yanı sıra kendisine yardım ettiği tespit edilen eşi Ş.K. ile yardımcısı A.Ç. de gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden Koyuncu tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, Koyuncu'nun nitelikli cinsel saldırı, dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık suçlarından 15 yıldan 84 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Koyuncu'nun eşi Ş.K. ve yardımcısı A.Ç.'nin ise 'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 12 yıldan 40 yıla kadar, hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

'GÖRÜNTÜLER FANTEZİ AMAÇLI'

İddianamede, Koyuncu'ya ait bir hard diskte yapılan incelemelerde 727 erkek ve kadına, 1 klasörde 833 kadına ait cinsel içerikli fotoğraf ve videoya rastlandığı kaydedildi. İddianamede ayrıca, bazı videolarda Koyuncu'nun mağdur kadınları soyup üzerilerine kalemle figürler çizip cinsel ilişkiye girdiğinin saptandığı belirtildi. İddianamede yer alan ifadesinde Koyuncu "Görüntüler içerisinde para karşılığı ve özel arkadaşlarımla cinsel ilişkiye girdiğim video ile fotoğraflar bulunuyor. Fotoğrafları bayanın kendi rızası ile çektim. Vücutlarında şekil bulunanlar ve etnobik konuşmalar fantezi amaçlıdır. Hoca değilim ve cin çıkarmadım. Videoların tamamı fantezi amaçlı" dedi.

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