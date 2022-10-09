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Çılgın şoför tramvay hattında kilometrelerce ilerledi yürekleri ağza getirdi

Çılgın şoför tramvay hattında kilometrelerce ilerledi yürekleri ağza getirdi
09.10.2022 10:44

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Samsun'da SUV tipi bir araç girdiği tramvay hattında kilometrelerce yol gitti, yürekleri ağza getirdi. Samsun’da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen SUV tipi bir araç, Atakum ilçesi Körfez Tramvay İstasyonu yanındaki hemzemin geçitten geçerken tramvay hattına girdi. Etrafı çevrili olan hattan çıkamayan araç, kilometrelerce rayların üzerinde seyretti. İstasyonda bekleyen vatandaşlar ise hattan tramvay yerine araba geçtiğini görünce şaşkına döndü. Hattın yoğun olduğu saatlerde yaşanan olayda önde araç, arkada tramvayın seyretmesi yürekleri ağza getirdi. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, sürücünün tramvay hattına neden girdiği ise bilinmiyor.

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