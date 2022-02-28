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Çıldır Gölü'nde 'atlı kızak' heyecanı devam ediyor

Çıldır Gölü'nde 'atlı kızak' heyecanı devam ediyor
28.02.2022 10:43

OTOMATİK OYNAT

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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Çıldır Gölü, doğal yapısı ve güzelliği ile her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün 123 kilometrekarelik alanında, kışın buz tutan yüzeyi hala çözülmediği için atlı kızaklarla yapılan tur, yoğun ilgi görüyor. Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancı turistler, göl üzerinde ve çevresinde atlı kızaklarla gezdiriliyor. Çıldır’ın soğuğunda atlı kızak binmenin çok keyifli olduğunu ifade eden ziyaretçiler, herkesin gelip kışın Çıldır Gölü’nü görmesi gerektiğini belirtti. Vatandaşlar farklı bir sosyal aktivite yaşarken, kızakçılar da ekmek parası kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

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