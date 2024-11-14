CHP’li İBB’ye usulsüz harcama soruşturması

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin karıştığı konser vurgunu Türkiye'nin gündemine oturdu. Özellikle Ankara'da afişe olan skandallar sonrası Mansur Yavaş kameralar karşısında itirafta bulunmak zorunda kaldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konser vurgununa ilişkin soruşturma başlatıldı.Bir soruşturma da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.