CHP’li İBB’ye geniş çaplı operasyon: 100’den fazla kişiye gözaltı

Gözaltına alınanlar tam liste;
1-TUNCAY YILMAZ
3-EMRAH BAĞDATLI
4-MUSTAFA NİHAT SÜTLAŞ
5-MURAT KAPKİ
6-ORÇUN MUHİTTİN YILMAZ
7-HÜSEYİN KÖKSAL
8-ADEM SOYTEKİN
9-ALİ NUHOĞLU
10-ERTAN YILDIZ
11-ALİ GÜL
12-ZAFER GÜL
13-SERDAL TAŞKIN
14-BARIŞ KILIÇ
15-SERVET YILDIRIM
16-MEHMET ERDOĞAN
17-GÜLDEM IŞIK
18-CEYDA KIRYAK
19-KADİR ÖZTÜRK
20-ÖMÜR YILMAZ
21-MERTHAN AÇIL
22-TOLGA ÖZGEN
23-ERHAN USLU
24-HAKAN ATINÇ DAYIGİL
25-MURAT KANBUR
26-EMRE SERKAN BAYRAKTAR
27-VAHİT DOĞAN
28-FATOŞ AYIK
29-HÜSEYİN EKREM FİDAN
30-SEDA HOŞEL KİRAZ
31-SERGEN KURT
32-YUSUF YÜCE
33-ERCAN SAATÇİ
34-MEHMET MUHİTTİN PALAZOĞLU
35-FURKAN REMZİ CEYLAN
36-SÜLEYMAN ATİK
37-HAKAN KARANİS
38-ELİF GÜVEN
39-NİHAT UÇAN
40-BİRSEN ŞAHİN
41-CANAN MÜMÜKLÜ
42-CAN AKIN ÇAĞLAR (İmamoğlu'nun genel sekreteti)
43-CEMAL UFUK KARAKAYA
44-BUĞRA GÖKÇE
45-KAĞAN SÜRMEGÖZ
46-BAYRAM TAŞKIN
47-EBRU YILMAZLAR
48-GÜRKAN AKGÜN
49-MURAT ABBAS
50-DOĞAN HAMİT DOĞRUER
51-HALİT BURAK ATALAN
52-BİLAL ÖNVER
53-İLKER DURADEMİR
54-İPEK ELİF ATAYMAN
55-İLKNUR TAŞDELEN
56-BURAK ARSLAN
57-SAMİH ASAN
58-EMRAH ÖKSÜZ
59-ONUR BUĞRA SUBAŞI
60-EYÜP SUBAŞI
61-GÜLŞAH SUBAŞI
62-AHMET KÖKSAL
63-SERHAT KAPKİ
64-YUSUF İLBAK
65-ALİ İLBAK
66-MURAT İLBAK
67-MUSTAFA İLBAK
68-UMUT ŞENOL
69-METE SARISALTUN
70-EDİP CENK ÜNALERZEN
71-İRFAN KARAKAŞ
72-İNAN BOZTAŞ
73-AHMET TAHA BİLGİN
74-KAMİL TİMUR DELİBAŞ
75-ALİHAN AYDIN
76-ALPER AYDIN
77-ALPEREN AYDIN
78-AHMET PALAZOĞLU
79-KAAN KETENCİ
80-AHMET HAMDİ ÇİÇEK
81-HACI AHMET GÜL
82-SERKAN ÖZTÜRK
83-NECATİ ÖZKAN
84-KABİL TAŞÇI
85-VEDAT ŞAHİN
86-SERDAR HAYDANLI
87-YAŞAR ÇERİ
88-EMİN FERHAT ERTEK
89-HARUN CENGİZ BEĞENMEZ
90-HASAN ÖÇSOY
91-AHMET ÇİÇEK
92-ADEM TUNCAY
93-RAUF CEM ISTIRANCA
94-ÖMER GÜRSOY
95-UĞURHAN ATMA
96-ÖZGE BAĞDATLI
97-FATOŞ PINAR TÜRKER
98- KİPTAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ KURT