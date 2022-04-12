Skandallarla adı sıkça gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü; Adalar, Pendik ve Esenyurt'taki vahim hayvan ölümlerin ardından yeni bir sorumsuzlukla daha gündeme geldi. İddiaya göre yanlarında veteriner hekim dahi bulunmayan İBB ekibi, 26 Mart günü kısırlaştırma işlemi için Sultangazi'de sokak hayvanlarını uyuşturucu iğneyle bayıltıp toplamaya çalışıyordu.

Gazi Mahallesi'ne gelen ekip, hayvansever Mustafa Kaygusuz'un bakımını üstlendiği Arap isimli köpeği gördü, ellerindeki uyuşturucu iğneyle vurup bayılttı. Bu aşamada köpeği müşahede altında tutması gereken ekipler, iğneyle vurdukları köpeği kaderine terk edip arkalarına dahi bakmadan olay yerini terk etti.

SADECE GÖZLERİYLE BANA BAKABİLİYORDU

Bu esnada sokak hayvanları için ormanlık alanlarda besleme yapan hayvansever Kaygusuz, evine döndüğünde çok sevdiği Arap isimli köpeğini yerde hareketsiz yatarken buldu. Zehirlenmiş olabileceğini düşündüğü köpeği veterinere yetiştiren Kaygusuz, acı gerçeği evinin güvenlik kameralarını izleyince öğrendi. Yaşadığı süreci SABAH'a anlatan Kaygusuz "Eve geldiğimde Arap'ın bahçede hareketsiz yattığını gördüm. Koşarak yanına gittim, üzerinde sinekler uçuşuyordu. Sadece gözleriyle bana bakabiliyordu. Hemen alıp veterinere götürdüm" diye konuştu.

BAYILTIP GİTMİŞLER

Kaygusuz "Ne olduğuna bakmak için evdeki güvenlik kameralarına baktım. Büyükşehire ait veteriner aracı gelmiş. Araçtan inen kişi, elindeki uyuşturucu iğneyle Arap'ı bayıltmış. Daha sonra ne olduysa köpeğin yanına bile gitmeden arkasını dönüp gitmiş.

Köpeği bayıltıyorsan uyanana kadar müşahede altında tutman gerekiyor. Bu ekibin yanında veteriner hekim olmadığı için ne yapacağını bilememiş. Arap o baygın haliyle dili içeri kaçsaydı ölebilirdi. Neyse ki sağlığına geri kavuştu. Arap'ın başına gelen başka bir cana gelmesin" diye konuştu.