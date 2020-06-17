CHP'li belediyenin sorumluluk alanındaki Güneş Plajı'nda çirkin görüntü! Pis kokular her yeri sardı

17.06.2020 16:24

Florya'da bulunan ve CHP'li belediyenin sorumluk alanında olan Güneş Plajı'nın bir kısmını yosunlar kapladı. Keskin bir koku da etrafa yayan yosunların oluşturduğu çirkin görüntü drone ile havadan görüntülendi.