CHP'li belediyeler çizgiyi astı! Değerlerimizle alay ediyorlar! Önce Türk bayrağı, şimdi de din istismarı! 03.01.2020 13:46

CHP’li İzmir Karaburun Belediyesi’nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın personel kartlarından Türk Bayrağını ve T.C. ibaresini kaldırmasının ardından belediyede mezarlık müdürü olarak görev yapan Atalay Erkol sosyal medya üzerinden uydurma ayetler paylaşarak Kuran-ı Kerim ve Müslümanlarla alay etti. Konuya büyük tepki gösteren Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliği Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

CHP'li İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, belediye personelinin tanıtım kartlarından Türk Bayrağını ve T.C. ibaresini kaldırarak kamuoyundan tepki çekmişti. Aynı belediyede mezarlık müdürü olarak görev yapan Atalay Erkol da sosyal medya hesabı üzerinden, "Birgün buruş buruş olduğunuzda, gençken içmediğiniz her güne lanet edeceksiniz. Huzurevi Suresi / 1'inci Ayet" ve "Cemaatle alkol içmek, tek başına alkol içmekten 50 cl. kat daha faziletlidir. Kanyak Suresi / 20'nci Ayet" gibi paylaşımlarla İslami değerlere saldırdı.

Yeni Akit'te yer alan habere göre, Mezarlık Müdürü Atalay Erkol, bu paylaşımlarla tepkileri üzerine çekerken, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliği de Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Belediye Başkanı Erdoğan, telefonlara çıkmazken, Karaburun Belediyesi santral görevlisine, "Haberler hakkında başkanımızın yazılı açıklaması sosyal medya hesaplarında mevcuttur. Detayları oradan alabilirsiniz" dedirtti.

EĞİTİM-BİR-SEN'DEN SERT TEPKİ

"Bu paylaşımı yapan kişinin ne kadar seviyesiz, kalitesiz bir adam olduğunu görüyorum" diyen Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, "Milletin inancıyla alay etmeye kalkan bir hadsizlik söz konusu. Paylaşımı yapan kişinin haline acımak lazım. Bu aşağılık bir durumdur. Burada hiç bilmediği, anlamadığı, bilgisinin dahi olmadığı konularda fikir üretmeye çalışan bir insanın çırpınışları söz konusudur. Dünya'nın hiçbir yerinde din ve vicdan özgürlüğünün bu şekilde ayaklar altına alınmaya çalışıldığını göremezsiniz. Böyle bir saygısızlık sadece kendi çevresini değil bütün insanlığı ilgilendirir. Müslümanlar bu seviyesizliğe sessiz kalmayacaklardır. Kimse bu ateist zümrenin fikirleriyle ilgilenmiyor. Müslümanlar nasıl ki onların düşüncelerine, inançlarına karışmıyor, haklarında yorum yapmıyorsa, onların da inançlarımız ve değerlerimiz hakkında yorum yapma hakkı yoktur. Kur'an'da geçen herhangi ayetlerimize karşı özellikle bir belediye çalışanı, bir müdür tarafından yapılan bu saldırı son derece vahim bir durumdur. Bölgede görev yapan arkadaşlarımız konuyu savcılığa taşımışlar. Bundan sonra da hukuk çerçevesinde gereken yapılacaktır. Bu insanın cezalandırılması elzemdir. Yetkilerimizin gerekeni yapılacağından hiç şüphemiz yoktur. Bu kişiye bu görevi veren belediye başkanıda bu kişi hakkında gerekeni yapacağına inanıyorum. Bu şahsın artık müdürlük yapması mümkün değildir. Görevinden derhal uzaklaştırılmasını yetkililerden bekliyoruz" ifadeleriyle rezalete tepki gösterdi.