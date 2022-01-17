Haberler Yaşam Videoları Cezalar havadan yağdı, trafikte drone ile denetim

Cezalar havadan yağdı, trafikte drone ile denetim

Cezalar havadan yağdı, trafikte drone ile denetim
17.01.2022 13:32

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:56
İşte illere göre vaka sayıları...
Ana Sayfa 01:05
Tekirdağ'da bir otomobil...
Ana Sayfa 01:34
44 terörist nasıl öldürüldü?
Ana Sayfa 01:35
19 yıllık cinayetin ardından...
Ana Sayfa 02:25
Emekli maaşı zammı ne zaman...
Ana Sayfa 02:18
Sokak köpekleri her sabah onun...
Ana Sayfa 00:10
Düğün magandaları dehşet saçtı
Ana Sayfa 01:06
İzmir'de travesti cinayeti
Ana Sayfa 01:57
Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf!...
Ana Sayfa 01:54
Başkan Erdoğan Arnavutluk'u...
Ana Sayfa 01:12
Kar tatili haberleri peş peşe...
Ana Sayfa 39:56
Başkan Erdoğan'dan önemli...

Sarıyer’de Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimde emniyet kemeri takmayan ve araç kullanırken cep telefonuyla ilgilenen sürücülere ceza yağdı. Sarıyer’in Büyükdere Caddesi üzerinde Trafik Şube ekiplerince Drone ile denetim yapıldı. Büyükdere Caddesi üzerine konuşlanan polis ekipleri, sürücüleri drone ile denetledi. Yapılan denetimde emniyet kemeri ve araç kullanırken cep telefonuyla ilgilenen sürücüler drone yardımıyla tespit edildi. Yapılan denetim doğrultusunda 45 araç sorgulandı. 8 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan 196 TL, 1 sürücüye usulsüz cam filmi takmaktan 427 TL, 1 sürücüye yabancı ehliyet süresi bittikten sonra kullanmaya devam etmekten 739TL olmak üzere 10 sürücüye toplamda 2 bin 734 TL cezai işlem uygulandı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA