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Cezaevinden yeni çıkan 54 yaşındaki adam bir AVM'nin bahçesinde cansız halde bulundu

Cezaevinden yeni çıkan 54 yaşındaki adam bir AVM'nin bahçesinde cansız halde bulundu
30.12.2022 10:51

OTOMATİK OYNAT

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Olay Bahçelievler'de bulunan bir AVM'nin bahçesinde yaşandı. İddiaya göre sabah AVM güvenliği bahçede bir kişinin oturur vaziyette saatlerce beklediğini gördü. Yanlarına gittiklerinde kişinin hareket etmediğini gören güvenlik görevlileri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı çalışmada kişinin üzerinden cezaevi kimliğinin olduğunu gördü. Kimliğe bakıldığında geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan 54 yaşındaki A.A.Ö., olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından cenaze adli tıp kurumuna gönderildi. A.A.Ö'nün kesin ölümü yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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