Cezaevinde yemek yedikten sonra rahatsızlanan mahkum sayısı 171

Sakarya'da açık ceza infaz kurumunda yedikleri yemekten rahatsızlanan ve zehirlendiklerinden şüphelenilen hükümlülerin sayısı 171'e yükseldi.

Olay, Ferizli ilçesinde bulunan açık ceza infaz kurumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam yemeğinin ardından bazı hükümlülerde mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikayetler görüldü. Yedikleri yemekten etkilendikleri değerlendirilen hükümlüler tedavi altına alındı. Rahatsızlanan hükümlülerin sayısı 171 olarak açıklanırken, hayati tehlikelerinin olmadığı ve ayakta tedavilerinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

