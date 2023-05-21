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Ceylanpınar’da dolu hayatı felç etti: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi

Ceylanpınar’da dolu hayatı felç etti: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi
21.05.2023 08:55

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı durma noktasına getirdi. Bir eve yıldırımın düştüğü ilçede ağaçlar devrildi, bir binanın çatısı çöktü. Suya kapılan güvercin ise bir genç tarafından kurtarıldı. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde gece saatlerinde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu hayatı felç etti. Doluya kırsal bölgede yakalanan sürücüler, otomobillerinin camları kırılmasın diye elleriyle alttan destek verdi. Şehir merkezindeki sürücüler ise araçlarını petrol istasyonlarındaki gölgeliklerin altına park edip zarar görmesini engellemeye çalıştı.

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