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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Ekim 2023, 18:55 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2023, 19:33

Çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı!

Aksaray’da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla yakalandı.

Aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, şehir genelinde ilçe, belde ve köy yollarında gece gündüz denetim ve uygulamalar yaptı.

Yapılan uygulamalarda "Hırsızlık ve hakaret" suçlarından aranan ve hakkında 6 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Silahlı tehdit" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinden ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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