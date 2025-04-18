Çerkezköy’de otomobil kazası: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Fatih Bulvarı'nda meydana gelen kazada, 60 AFU 728 plakalı otomobil, kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek virajı alamadı ve kaldırıma çarparak yan yattı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.