PODCAST CANLI YAYIN
Çerkezköy’de miras kavgası kanlı bitti!
Haberler Yaşam Videoları

Çerkezköy’de miras kavgası kanlı bitti!

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 13:37 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2025 13:37

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde miras paylaşımı nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada, bir kişi yengesini ve yeğenini tabancayla vurarak öldürdü, diğer yeğenini ise ağır yaraladı.

Olay, Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak'ta bulunan 5 katlı aile apartmanının son katında meydana geldi. İddiaya göre, miras paylaşımı yüzünden kardeşi Z.G. ile husumetli olduğu belirtilen M.G., Z.G.'nin yaşadığı daireye geldi. O sırada evde olmayan Z.G.'nin eşi M.G. ile karşılaşan M.G., yengesiyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce M.G., yanında getirdiği tabancayla yengesi M.G. ve yeğeni F.G.'ye ateş etti. Silah seslerini duyarak yukarı çıkan diğer yeğeni E.B.T.'ye de ateş eden şüpheli, ardından binanın 1. katına inerek E.B.T.'nin yaşadığı dairede eşi B.T.'ye ateş etti. Kurşunlar B.T.'ye isabet etmezken, evde bulunan 5 yaşındaki S.T. ve büyükanne Ş.U., B.T. tarafından pencereden dışarı çıkarılarak kurtarıldı.


İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli M.G.'yi olay yerinden kaçamadan yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yenge M.G. ve oğlu F.G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan E.B.T. ise ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Çerkezköy Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel de olay yerine gelerek ekipleri yönlendirdi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı tahkikat sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Antalya’ya Nisan ayında kar sürprizi
05.04.2025Cumartesi
İstanbul Kurnaköy’deki kaza anı kamerada! Otomobil tırın altına böyle girdi | VİDEO İZLE
05.04.2025Cumartesi
İstanbul'da kartpostallık sis manzarası böyle görüntülendi
05.04.2025Cumartesi
Kurnaköy gişelerinde can pazarı: Otomobil tırın altında ezildi
05.04.2025Cumartesi
Uşak'ta işçi servisleri çarpıştı: 1'i sürücü 20 yaralı
05.04.2025Cumartesi
Bunlar da Var
CHP’li Özgür Karabat’ın delege pazarlığı videoda! Her kapıyı açacağım dedi şaibeli kurultayı resmen ifşa etti 04:17
CHP'li Özgür Karabat'ın delege pazarlığı videoda!
04.04.2025Cuma
SON DAKİKA | Narin Güran’ın en net görüntüsü ortaya çıktı! Son kez böyle gülümsemiş 02:13
Narin Güran'ın en net görüntüsü ortaya çıktı!
04.04.2025Cuma
Konya’da feci kaza: Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın hayatını kaybetti 01:23
Konya'da feci kaza
04.04.2025Cuma
Konya’da korkutan yangın! 1 kişi öldü 00:37
Konya'da korkutan yangın! 1 kişi öldü
04.04.2025Cuma
CANLI YAYIN