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Çerkezköy'de Masaj Salonu Kılıflı Fuhuş Ağına Operasyon!
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Çerkezköy'de Masaj Salonu Kılıflı Fuhuş Ağına Operasyon!

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024, 13:34 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024, 13:34

Tekirdağ Çerkezköy'de, güzellik merkezi ve masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı tespit edilen adreslere düzenlenen polis operasyonunda 5’i kadın, toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların sosyal medya üzerinden reklam vererek, fuhuş yapma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.

Tekirdağ Çerkezköy'de 'güzellik merkezi ve masaj salonu' adı altında fuhuş yapıldığı tespit edilen adreslere polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 5'i kadın toplam 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin fuhuş yapma vaadiyle onlarca kişiyi dolandırdığı da iddia edildi.
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Fuhşa Yer Temini ve Aracılık Etme" suçu ile ilgili yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Çerkezköy'de güzellik merkezi ve masaj salonu olarak faaliyet gösteren işyerinde sosyal medya üzerinden reklam vererek fuhuş yapmak için yer temin eden ve fuhuş yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı
Ekiplerin üç ev ve bir iş yerinde yaptığı aramalarda cinsel ürünler, bir miktar para ve dijital materyallere el konuldu. Operasyonda 5'i kadın toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar Ş.D., A.D., S.M., A.C.Y., S.T, B.A ve A.V.; polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne çıkarıldı.

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