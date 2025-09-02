Çerkezköy’de boya kazanına düşen işçi hayatını kaybetti! Arkadaşı yaralandı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Boytek boya fabrikasında meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ferdi H. boya kazanına düşen bir parçayı almak için kazana girdi. Bir süre sonra kimyasallardan zehirlenen Ferdi H., baygın halde bulundu. Durumu fark eden çalışma arkadaşı M.D., Ferdi H.'yi kurtarmak isterken kendisi de etkilenerek bayıldı.

Olayı gören diğer işçiler 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan çıkarılan M.D., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ferdi H. ise ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.