Haberler Video Yaşam Videoları Çengelköy Güzeltepe'de rehine operasyonu! Dini nikahlı hamile eşini...

Çengelköy Güzeltepe'de rehine operasyonu! Dini nikahlı hamile eşini...

Çengelköy Güzeltepe'de rehine operasyonu! Dini nikahlı hamile eşini...
10.03.2021 14:06
Ana Sayfa 01:31
Dışişleri'nden IKBY'ye sert...
Ana Sayfa 00:35
Üsküdar'da rehine operasyonu!...
Ana Sayfa 05:46
Başkan Erdoğan bu videoyu...
Ana Sayfa 49:54
CHP'li belediyelere tepki:...
Ana Sayfa 00:54
29 ilaç daha geri ödeme...
Ana Sayfa 00:33
MSB duyurdu: FETÖ'cüler...
Ana Sayfa 11:44
İlyas, Korkmazlar'ı tehdit...
Ana Sayfa 01:58
Borsa güne nasıl başladı? 10...
Ana Sayfa 01:36
Akaryakıt alırken nelere...
Ana Sayfa 02:20
Sağlık çalışanına saldırı...
Ana Sayfa 01:10
Osmaniye'de 5 araçlı...
Ana Sayfa 00:42
Boğaziçi Üniversitesi...

Çengelköy Güzeltepe'de rehine operasyonu! Üsküdar'da 20 yaşındaki M. B.,, Fas uyruklu dini nikahlı eşini bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin ikna çabaları başarısız olunca Özel harekat polisleri çağrıldı.Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda rehin alınan kadın kurtarıldı.


İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy Mahallesi, Bekardere Caddesi, Ayvalık Suyolu Sokak üzerinde bulunan bir binada olay meydana geldi. İddiaya göre 20 yaşındaki M.B.,2 yıldır birlikte olduğu Fas uyruklu N. F. isimli kadına dini nikahı kıydı. M. B.'den hamile olduğu öğrenilen N. F. ile M. B. arasında şiddetli geçimsizlik yüzünden kavga çıktı. M.B'nin eşine sürekli şiddet uygulayarak darp ettiği öğrenildi. Kişinin eşini bıçakla rehin aldığı ihbarı üzerine polis ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmaları başarısız kalınca bölgeye polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler, hamile eşini rehin alan şüpheliyi gözaltına alınarak polis merkezine götürdü. Sağlık ekipleri yüzünde yara ve darp izleri bulunan hamile N. F.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Gözaltına alınan, daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelinin Kasten Yaralama ve Uyuşturucu Madde Kullanımı olmak üzere (5) adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Coşkun Karı koca kavga ediyordu.Polis ekipleri geldi. İkna etmeye çalıştılar. Başarısız olunca özel harekat polisleri geldi. Eşini dövüyormuş diye konuştu. Başka bir mahalleli ise İkisi de içerdeydi kavga etmiş kadını darp etmiş. Eşinin dışarı çıkmasını izin vermiyordu. 3-4 saat sürdü diye konuştu.

Yaşam Videoları
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ