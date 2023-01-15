Çekmeköy'de iki sürücü arasında yol verme kavgası çıktı. Taraflar birbirlerinin araçlarına sokakta çarptı

"Tekel bayiyi pompalı tüfekle bastı"

Sürücülerden biri yakınlarını da alarak kendilerini dükkandan çıkaran vatandaşa ait tekel bayiyi bastı. Elindeki pompalı tüfekle tehditler savuran saldırgan dükkanı dağıttı rasgele ateş açtı. Yaşanan o anları işletme sahibi anlattı.

"Elindeki silahla kapıyı ateş açmaya başladı"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan Metin Çetin, "Dışarıda olan olay bize de sıçradı. Olay yaşandıktan sonra şahıslardan biri dükkanımıza müşteri olarak geldi. Diğer sürücü de peşinden bunu takip etmiş. Dükkanın içine de tartışmaya devam ettiler. Ben de dükkana tartışmalarını söyledim ve dışarı çıkarttım. Şahıslar dışarı çıkarınca içlerinden birisi beni öldürmekle tehdit etti. Kısa süre sonra elindeki silahla kapıyı ateş açmaya başladı. Sonunda kendimi kenara atmasam kurşunların hedefi olacaktım. Dükkana da girdi tavana ateş açtı. Biz ülkenin arka kısmına geçtik. Yoksa bize de ateş açacaktı" dedi.