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Çekmeköy'de iki sürücü arasında yol verme kavgası çıktı. Taraflar birbirlerinin araçlarına sokakta çarptı

Çekmeköy'de iki sürücü arasında yol verme kavgası çıktı. Taraflar birbirlerinin araçlarına sokakta çarptı
15.01.2023 19:30

OTOMATİK OYNAT

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Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çekmeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, panelvan minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sonrası sinirlerine hakim olamayan panelvan minibüs şoförü otomobil sürücüsünü takip ederek sürücün bir tekel bayide alışveriş yaptığı sırada tartışmaya devam etti.

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"Tekel bayiyi pompalı tüfekle bastı"

Sürücülerden biri yakınlarını da alarak kendilerini dükkandan çıkaran vatandaşa ait tekel bayiyi bastı. Elindeki pompalı tüfekle tehditler savuran saldırgan dükkanı dağıttı rasgele ateş açtı. Yaşanan o anları işletme sahibi anlattı.

"Elindeki silahla kapıyı ateş açmaya başladı"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan Metin Çetin, "Dışarıda olan olay bize de sıçradı. Olay yaşandıktan sonra şahıslardan biri dükkanımıza müşteri olarak geldi. Diğer sürücü de peşinden bunu takip etmiş. Dükkanın içine de tartışmaya devam ettiler. Ben de dükkana tartışmalarını söyledim ve dışarı çıkarttım. Şahıslar dışarı çıkarınca içlerinden birisi beni öldürmekle tehdit etti. Kısa süre sonra elindeki silahla kapıyı ateş açmaya başladı. Sonunda kendimi kenara atmasam kurşunların hedefi olacaktım. Dükkana da girdi tavana ateş açtı. Biz ülkenin arka kısmına geçtik. Yoksa bize de ateş açacaktı" dedi.

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