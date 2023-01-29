Haberler Yaşam Videoları Çekmeköy'de el freni çekilmeyen araç dehşet saçtı: 1 ölü 5 yaralı

Çekmeköy'de el freni çekilmeyen araç dehşet saçtı: 1 ölü 5 yaralı

Çekmeköy'de el freni çekilmeyen araç dehşet saçtı: 1 ölü 5 yaralı
29.01.2023 22:05

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:11
Diyarbakır'da seyir halindeki...
Yaşam 03:59
Isparta’da site yöneticisini...
Yaşam 01:33
Bitlis'te kar altında hamile...
Yaşam 00:31
Kamyonet şarampole devrildi: 1...
Yaşam 00:42
Sokak ortasında sopalarla...
Yaşam 02:46
4 kişinin mahsur kaldığı...
Yaşam 01:26
Kar yolları kapattı doğum...
Yaşam 00:35
Yanan otomobili su...
Yaşam 00:58
Yankesici kadınlar suçüstü...
Yaşam 02:06
Antalya'da silahlı kavga!...
Yaşam 03:26
Direğe çarpan otomobil ortadan...
Yaşam 02:22
Anestezi teknikeri genç evinde...

Olay, Çekmeköy'de Sultançiftliği Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre el freni çekilmeden park halinde dilen bir araç yokuş aşağı kayarak, asker eğlencesinde halay çeken bir grubun arasına daldı. Ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olayda yaralananlara müdahale ederek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Halayda bulunan 5 kişi yaralanırken, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA