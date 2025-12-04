Çay içtiği sırada boğuluyordu! Arkadaşının müdahalesi hayatını kurtardı

HEIMLICH MANEVRASIYLA SON ANDA KURTARDI

Kent merkezindeki bir kafede arkadaşlarıyla çay içen Burak Korkmaz, nefes borusuna çay kaçması sonucu bir anda nefes alamaz hale geldi. Yanında oturan arkadaşı Sercan Ay, durumu fark eder etmez Heimlich manevrası uygulayarak Korkmaz'ın yeniden nefes almasını sağladı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"HERKES İLK YARDIM BİLMELİ"

Arkadaşı Burak'ı kurtaran Sercan Ay, aldığı ilk yardım eğitiminin önemine dikkat çekerek,

"Bir anda nefessiz kaldığını gördüm. Eğitimi almıştım, hemen müdahale etmek istedim. İlk yardım sadece profesyonellerin değil, herkesin bilmesi gereken bir şey. Bir anlık müdahale bir insanın hayatını değiştirebilir" dedi.

Sercan Ay ayrıca sporcu olduğunu, Korkmaz'ı kaldırmakta zorlanmadığını belirterek, "Onun kilosu kadar ağırlık kaldırıyorum, zorlanmadım" ifadelerini kullandı.

"15–20 SANİYE NEFESSİZ KALDIM, BİLİNCİM KAPANDI"

120 kilo olduğunu söyleyen Burak Korkmaz ise yaşadığı anları şöyle anlattı:

"Çay içerken bir anda yutkunamadığımı fark ettim. 15-20 saniye nefessiz kalmışım, bilincim kapalıydı. Sercan kardeşim sağ olsun Heimlich manevrasıyla hayatımı kurtardı. Görüntüleri izleyince şaşırdım, vücut kendini bırakınca daha ağır oluyor. Vallahi helal olsun kardeşime, iyi ki var."