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Çatıdan fırlattıkları havai fişek yanlarına düşünce böyle kaçıştılar

Çatıdan fırlattıkları havai fişek yanlarına düşünce böyle kaçıştılar
28.11.2021 16:02
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Antalya’da bir grup gencin, apartmanın çatısından gökyüzüne fırlattıkları havai fişeklerden biri hemen yanı başlarına düşünce ortaya ilginç görüntüler çıktı. Havai fişeğin çatıya düşme anı ve bunu fark eden gençlerin, etrafa çil yavrusu gibi kaçışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir grup genç apartman çatısına çıkarak havaya havai fişek fırlatmaya başladı. Bu sırada havai fişeklerden birisi yan giderek çatıya düştü. Tehlikeli eğlence yapan gençler, havai fişeğin yanlarına düştüğünü görünce etrafa kaçışmaya başladı. Havai fişeğin çatıya düşme anı ve bunu fark eden gençlerin, etrafa çil yavrusu gibi kaçışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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