Çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerini görünce kendisi aşağı indi

Afyonkarahisar’da bir okulun çatısına çıkan ve orada 2 gün boyunca mahsur kalan kedi, kendisini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerini görünce çatıdan, ağaca zıplayıp oradan da aşağı inerek bölgeden uzaklaştı. Olay, kent merkezi Gedik Ahmet Paşa İlkokulu çatısında meydana geldi. Hayvan sever bir vatandaş okulun çatısında iki gündür bir kedinin mahsur kaldığını fark ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çatıya çıkarak kediyi kurtarmak istedi. Ancak kedi itfaiye ekiplerini görünce okulun hemen yanında bulunan ağaç yardımıyla aşağı inerek, bölgeden uzaklaştı. Kedinin itfaiye ekiplerini görünce aşağı inmesi ise, ekipleri gülümsetti.