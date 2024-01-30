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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024, 13:37 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024, 13:41

Çatıda dehşet anları kamerada: Bıçakla çatıya çıktı boğazını kesmeye çalıştı

Kırşehir'de iddiaya göre, psikolojik sorunları olan şahıs elinde bıçakla çatıya çıktı. Şahsın elindeki bıçakla boğazını kesmeye çalışması görenleri korkuttu. Olay, Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sıkıntılar yaşayan H.İ.; Hamiyet Mahallesi'nde bir apartmanın çaltısına elinde bıçakla çıkarak kendini öldürmekle çevrede bulunanları tehdit etti. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde H.İ., elindeki bıçağı boğazına ve karnına götürerek kendine zarar vermeye çalıştı. Polisin uzun süreli ikna çalışmasının ardından çatıdan indirilen H.İ., sağlık kontrolü için İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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