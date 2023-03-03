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Çatı yangınına müdahale eden itfaiye eri apartman boşluğuna düştü

Çatı yangınına müdahale eden itfaiye eri apartman boşluğuna düştü
03.03.2023 17:56

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Yangın, 15.45 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi’nde bulunan bir apartmanın çatısında çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. Metrelerce yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yan binaya da sirayet eden yangını kontrol altına aldı. Binanın çatısında çalışmalar devam ederken, Özgür Yener isimli itfaiye eri apartman boşluğuna düştü. Arkadaşlarının durumu bildirmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, omzundan yaralanan Yener’e müdahale etti. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin ortak çalışması sonucunda düştüğü yerden kurtarılan Yener, hastaneye kaldırıldı. Yaşanan yangın ve kurtarma anları ise kameralara yansıdı.

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