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Çatalca’da korkutan yangın! Meyve suyu ürünleri fabrikası alev alev yandı

Çatalca’da korkutan yangın! Meyve suyu ürünleri fabrikası alev alev yandı
19.06.2021 20:56
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İstanbul'un Çatalca ilçesinde bir meyve suyu ve çikolata imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangın, soğutma işlemlerinin ardından tamamen söndürüldü.


Çatalca'da Subaşı Mahallesi Körfez Sokak'ta bulunan imalathanede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İmalathanedeki yangının dumanları kilometrelerce uzaktan görüldü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BİNADAKİ İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ
Binadaki işçiler tahliye edilirken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin, imalathane bahçesindeki LPG tankına ve çevredeki iş yerlerine sıçraması önlendi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangın, soğutma işlemlerinin ardından tamamen söndürüldü.

Yangına müdahale eden itfaiye aracının arka farında hasar oluşurken imalathanenin kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

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