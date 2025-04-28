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Çankırı’da hastane inşaatında kule vinçten düşen işçi hayatını kaybetti!
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Çankırı’da hastane inşaatında kule vinçten düşen işçi hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 28.04.2025 21:01:29

Kırkevler Mahallesi’nde Devlet Hastanesi inşaatında kule vince çıkan Mehmet Kızılkaya (54), dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten düştü. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çankırı'nın Kırkevler Mahallesi Çankırı-Kastamonu karayolu üzerinde yapımı devam eden Devlet Hastanesi inşaatında , yükseltme işlemi için kule vince çıkan 54 yaşındaki Mehmet Kızılkaya , dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağı düştü.

Ağır yaralanan Kızılkaya'yı gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi . İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Mehmet Kızılkaya Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı . Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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