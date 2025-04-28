Çankırı’da hastane inşaatında kule vinçten düşen işçi hayatını kaybetti!

Çankırı'nın Kırkevler Mahallesi Çankırı-Kastamonu karayolu üzerinde yapımı devam eden Devlet Hastanesi inşaatında , yükseltme işlemi için kule vince çıkan 54 yaşındaki Mehmet Kızılkaya , dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağı düştü.
Ağır yaralanan Kızılkaya'yı gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi . İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Mehmet Kızılkaya Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı . Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.