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Çanakkale'de sokak köpeği genç rehbere saldırdı

Çanakkale'de sokak köpeği genç rehbere saldırdı
28.03.2022 14:03

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Köpeklerin saldırısından...

Çanakkale’de, deniz kenarında yürüyüş yapan bir şahsa köpek saldırdı. Olay dün 15.30 sıralarında Çanakkale Barış Kordonu'nda meydana geldi. Güneşli havanın tadını çıkarmak için yürüyüşe çıkan turist rehberi Özgür Yücel'e(34), sokak köpeğinin saldırısına uğradı. O sırada kulağında kulaklık olduğu için bir şey fark etmeyen Yücel’in yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yaşadığı köpek saldırısını anlatan Yücel, “Bu alandan eve doğru yürürken, aniden köpek saldırısına uğradım. Kulağımda kulaklıklar vardı, hiçbir şeyin farkında olmadan bir anda koşup saldırdı. Bende olayın şokuyla önce kendimi geri attım, öyle yapınca köpekbacağımı bıraktı. Ondan sonra çevredeki insanlar hemen müdahale ettiler. Yaramın üstüne su döktüler, sonra da ıslak mendille sildik. Daha sonrasında Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servis kısmına gittim. Acilde ilk müdahale yapıldı ve 4 adet kuduz aşısının ilkini hastane acilinde oldum. Haklarımı araştırıyorum ve birkaç avukatla iletişime geçmeyi düşünüyorum” dedi.

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