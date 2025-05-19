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Çanakkale’de otomobil şarampole devrildi: Anne ve oğlu yaralandı
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Çanakkale’de otomobil şarampole devrildi: Anne ve oğlu yaralandı

Giriş Tarihi: 19.05.2025 20:14:10

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobil şarampole devrildi. Kazada anne ve oğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Balıkesir yönüne seyir halinde olan Ayşegül C. yönetimindeki 26 SS 499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak şarampole devrildi. Kazanın ardından sürücü Ayşegül C. ve oğlu Yasin C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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