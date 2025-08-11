Çanakkale’de deniz yoluyla yangın tahliyesi

Çanakkale’nin Kepez beldesi Dardanos mevkisinde çıkan orman yangınına itfaiye ve orman ekipleri hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı. Havalimanında ise tüm uçuşlar saat 19.30'a kadar durduruldu. Dardanos mevki ile Güzelyalı köyü yolunun yangın nedeniyle trafiğe kapatılması üzerine yazlık evlerde ve sahilde kalan vatandaşlar, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve GESTAŞ'ın yaptığı ortak çalışmayla ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi'nden ve Kepez Limanı'ndan tahliye ediliyor.