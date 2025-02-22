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Çanakkale’de beyaz eşya dükkanında korkutan yangın!
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Çanakkale'de beyaz eşya dükkanında korkutan yangın!

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 18:43 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2025 18:43

Çanakkale'de beyaz eşya dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çanakkale'de Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde beyaz eşya üzerine satış yapan bir dükkanda saat 17.00 sıralarında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde çıktı. İşyerinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, işyeri kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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