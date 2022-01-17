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Çanakkale’de ağlara takılan köpek balıkları denize salındı

Çanakkale’de ağlara takılan köpek balıkları denize salındı
17.01.2022 14:12

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Çanakkale’de sardalya balığı avlamak için denize açılan bir balıkçı teknesinin ağlarına 2 tane pamuk cinsi köpek balığı takıldı. Ekolojik dengenin önemine dikkat çeken balıkçılar, köpek balıklarına zarar vermeden tekrar denize bıraktı. Karanlık Liman açıklarına sardalya balığı avı için açılan 30 metrelik ‘Çalı Balıkçılık’ isimli teknenin kaptanı Naci Karabiber ve tayfası ağları denize bıraktı. Belli bir süre sonra ağlar yeniden tekneye alınınca içerisinde 2 tane pamuk cinsi köpek balığı olduğunu gördüler. Ağlara takılan köpek balıklarını fark eden tayfa Caner Tasar, bir tanesinin 1,5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaki köpek balıklarını kaptanın talimatı ile tekrar denize bıraktı.

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