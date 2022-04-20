RAMAZAN İMSAKİYE
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Çanakkale’de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale’de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
20.04.2022 15:58

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Burunucu mevkii açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin motorunu söküp, Türk Karasularına bıraktıkları lastik bot içinde sürüklenmekte olan 57 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Müsellim Boğazı’nda devriye görevi yapmakta olan TCSG-28 Bot Komutanlığı ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin içinde Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botu Türk Karasularına bıraktığını tespit etti. Bunun üzerine olay yerine doğru hareket eden TCSG-28 Bot Komutanlığı ekipleri denizde sürüklenmekte olan 57 Afgan göçmeni kurtardı. Küçükkuyu’da bulunan Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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